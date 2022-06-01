По его словам, в оборонном бою, особенно в условиях городской застройки, хорошо выматывать противника.

По состоянию на 1 июня российские оккупанты взяли под контроль около 70% Северодонецка в Луганской области. Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ". Также он поделился мнением, стоит ли удерживать оборону Северодонецка.

По его словам, в оборонном бою, особенно в условиях городской застройки, хорошо выматывать противника.

"Просто так встать и уйти нельзя. Путем маневренной обороны, выматывая противника, постепенно покидаем город. Или закрепляемся там, где мы можем закрепиться. При этом понимая, что за спиной есть очередной рубеж, за который мы отойдем, и противник начнет все сначала. Я имею в виду Лисичанск. Тем более что этот рубеж географически для российских войск будет не преодолеть", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты дошли до центра Северодонецка и пытаются там закрепиться. Он отметил, что в городе "обстановка очень непростая".

Вас также могут заинтересовать новости: