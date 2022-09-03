Украинские защитники смогли достичь эффекта "тактической внезапности".

Контратаки ВСУ во временно оккупированной Херсонской области сосредоточены на трех направлениях. Украинские защитники воспользовались проблемами в войске захватчиков и сумели достичь "тактической внезапности". На фоне этого руководству РФ придется выбирать, куда перебросить резервы.

Такими сведениями поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине.

"С 29 августа 2022 года Вооруженные силы Украины проводят возобновленные наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области", — сообщили в британской разведке.

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В отчете сказано, что в рамках операции украинские защитники пытаются выполнить ограниченные оперативные цели. Однако они уже смогли достичь эффекта неожиданности.

"Силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности, используя плохое материально-техническое обеспечение, управление и руководство российских вооруженных сил", — добавили в британской разведке.

На фоне контратак РФ придется выбирать, куда перебросить резервы. Бои также продолжаются в Донецкой и Харьковской областях, где тоже могут понадобиться подкрепления.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине касательно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех деревень в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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