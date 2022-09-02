Существует предположение, что приоритетным направлением наступления ВСУ на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения оккупантов.

Автор научных изданий, посвященных оборонно-промышленному комплексу Украины, Сергей Згурец рассказал об операции ВСУ на юге Украины.

Военный эксперт написал колонку для "Эспрессо".

"Сегодня в результате контрнаступательных действий ВСУ взяли под полный огневой контроль все логистические пути оккупантов на Херсонщине. Происходят позиционные бои, враг деморализован, но пытается сопротивляться. По сообщениям Генштаба, потери врага из десятков за сутки изменились на сотни. Поэтому сейчас уже можно утверждать, что удары современных дальнобойных РСЗО сочетаются с действиями ВСУ. Если мы возьмем всю линию фронта от Правдино, Снигиревки, Сухого Ставка и Высокополья, то протяженность составит более 100 км. Операция ВСУ ведется на нескольких направлениях одновременно и предусматривает прорыв нескольких линий обороны противника", - пишет Згурец.

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Эксперт отметил, что контрнаступление продлится от нескольких недель до месяцев.

"Существует предположение, что приоритетным направлением наступления ВСУ на правом берегу Днепра могут стать логистические сообщения оккупантов. В частности, две дороги, ведущие на Херсон и Новую Каховку. Однако есть понимание того, что враг имеет определенные возможности для того, чтобы сопротивляться. Как пример, можно ожидать контрнаступательных действий от россиян с массовым использованием артиллерии. Стоит отметить, что наступательная операция ВСУ может длиться от нескольких недель до месяцев. За этот период возможны различные сценарии развития событий на фронте", - добавил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сегодня на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

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