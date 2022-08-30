Армия Украины работает, подчеркнула начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашей страны.

В Вооруженных силах Украины переживают за жителей населенных пунктов Херсонской области и за воинов, которые ведут за них бои, поэтому пока не подтверждают сведения CNN насчет продвижения нашей армии.

Украинская армия работает, рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем…", - сказала она.

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Напомним, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины на Херсонщине.

В тот же день CNN сообщил, что на южном направлении недалеко от оккупированного Херсона бойцы ВСУ освободили от российских захватчиков четыре села.

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