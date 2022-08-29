Новость о начале контрнаступления на юге Украины вызвала ажиотаж, однако любая военная операция нуждается в условиях тишины.

В Силах обороны юга призвали придерживаться принципа тишины относительно событий на фронте войны в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она ответила на вопрос журналистов о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине.

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"Самое первое, что нужно знать сейчас, что любая военная операция нуждается в условиях тишины. Ажиотаж, который вызывает любая новость с фронта, является неправильным в условиях информационной войны. Все действия должны иметь логическое завершение. Новость есть, она всех вдохновила, но дальше надо набраться терпения и понять правила и последовательность действий военных подразделений", - заявила Гуменюк.

По ее словам, силы противника являются достаточно мощными, ведь они подтягивали свои силы в течение длительного времени. Однако предыдущие военные меры ВСУ, а именно то, что называют "огневой контроль", дали свои результаты. Уничтожены склады с боеприпасами, сосредоточение военной техники и сил ПВО врага.

"Моральная дестабилизация врага может быть использована в нашу пользу, но враг все еще достаточно мощный. Расслабляться рано", - отметила Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, по словам советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, на Херсонщине украинские подразделения прорвали первую линию обороны врага. Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня были "прилеты" от Вооруженных сил Украины по Херсону, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке, Бериславу. Он отметил, что "география уничтожения рашистів расширяется".

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