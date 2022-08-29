Главная мишень ВСУ - Херсон.

Украинские воины освободили от российских захватчиков четыре села на южном направлении неподалеку от Херсона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в ВСУ.

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла", - сообщил источник.

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Как пишет CNN, основное направление наступления было на Правдино. Украинские воины ударили по вражеской пехоте из "ДНР" и "ЛНР". Оккупанты сбежали, за ними бежал русский десант.

"Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах", – сказал военный.

По данным источника, освобождены Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балку и Правдино. Главная мишень ВСУ - Херсон.

Источник сообщил, что много захватчиков ликвидировано и взято в плен. Уничтожено много военной техники.

"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Пивдень" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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