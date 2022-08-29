По его словам, ВСУ перешли в "маленькое наступление".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович не подтвердил начало масштабного контрнаступления Вооруженых сил Украины на Южном направлении.

О ситуации на фронте он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я предлагаю посмотреть, что будет дальше... Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта, развивают наступление в глубину, прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы", - сказал Арестович.

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Сегодня, 29 августа, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга.

Днем советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил о прорыве первой линии обороны россиян в Херсонской области.

Только за прошлую ночь и первую половину дня были "прилеты" от ВСУ по Херсону, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславу.

CNN сообщает, что украинская армия освободила от российских захватчиков четыре села неподалеку от оккупированного Херсона.

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