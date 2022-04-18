Они ударили по вражеским позициям РСЗО и складам.

Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщая о том, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли еще один удар по оккупантам в Чернобаевке.

"Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке", - пишет Арестович.

При этом он добавил, что судя "по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся".

"Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело", - пишет советник руководителя Офиса президента.

Чем известна "Чернобаевка"

Как писал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян разгромили 27 февраля. Однако, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.