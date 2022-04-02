Военный аэродром в Чернобаевке постоянно становится мишенью украинских военных.

Вооруженные силы Украины в очередной раз разбили вражескую армию на аэродроме под Херсоном.

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, украинские защитники за сутки успешно отбили атаки противника дважды.

"Кстати, Чернобаевка сегодня... тринадцатый и четырнадцатый раз", - поделился Арестович.

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Из-за этого украинское интернет-сообщество не перестает генерировать многочисленные мемы.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. Впрочем, вскоре после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов. 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии, и так далее.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке также были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российского командующего 8-й армии – генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

27 марта стало известно о 11-й раз успешной атаки ВСУ, а 28 марта - о 12-й.

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