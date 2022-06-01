Замкомандира 4 спецполка имени А. Кадырова и нескольких других кадыровцев успешно накрыли артиллерийским огнем.

Бойцы ВСУ ликвидировали соратника Рамзана Кадырова — подполковника Заура Димаева. Его отряд попал под прицельный артиллерийский огонь украинских защитников.

О гибели офицера рассказало российское издание Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Димаев погиб вчера, 31 мая. Днем его отряд в составе шести человек ехал на автомобиле "УАЗ Патриот" в районе поселка Камышеваха. Видимо, имеется ввиду населенный пункт в Луганской области.

Бойцы ВСУ обстреляли транспорт из артиллерии. В результате двух кадыровцев удалось ликвидировать, а еще четверо получили ранения. Среди убитых был и заместитель командира 4 спецполка имени А. Кадырова Заур Димаев. Официальные российские источники пока никак не прокомментировали гибель подполковника.

Напомним, по данным советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Путин недоволен действиями кадыровцев в Украине. Президент РФ провел на этот счет неприятный разговор с Рамзаном Кадыровым. Повод для беседы — отсутствие реальных успехов в войне. Кадыровцы успели прославиться лишь постановочными роликами, новую порцию которых недавно показала СБУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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