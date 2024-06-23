ВСУ уничтожили за сутки 10 танков, 15 ББМ и 61 артсистему: Генштаб порадовал результатами

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 июня, обезвредили 1270 вражеских солдат.
Как сообщает Генштаб в утреннем отчете, общие потери России в войне против Украины в живой силе уже достигли 534 360 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения, в частности:
- танков - 8019 (+10);
- боевых бронированных машин - 15398 (+15);
- артиллерийских систем - 14195 (+61);
- РСЗВ - 1108 (+2);
- средства ПВО - 863 (+2);
- самолетов - 359 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50);
- крылатые ракеты - 2321 (+13);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44);
- специальная техника - 2377 (+8).
Война в Украине - последние новости
Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках, рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.
В Силах обороны сообщили, что российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области.
Российские оккупационные войска продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке Украины, сообщает DeepState.