ВСУ ликвидируют российских оккупантов / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 июня, обезвредили 1270 вражеских солдат.

Как сообщает Генштаб в утреннем отчете, общие потери России в войне против Украины в живой силе уже достигли 534 360 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения, в частности:

  • танков - 8019 (+10);
  • боевых бронированных машин - 15398 (+15);
  • артиллерийских систем - 14195 (+61);
  • РСЗВ - 1108 (+2);
  • средства ПВО - 863 (+2);
  • самолетов - 359 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50);
  • крылатые ракеты - 2321 (+13);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44);
  • специальная техника - 2377 (+8).
ВСУ уничтожили за сутки 10 танков, 15 ББМ и 61 артсистему: Генштаб порадовал результатами

Война в Украине - последние новости

Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках, рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Видео дня

В Силах обороны сообщили, что российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области.

Российские оккупационные войска продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке Украины, сообщает DeepState.

Вас также могут заинтересовать новости: