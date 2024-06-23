ВСУ уничтожили за сутки 10 танков, 15 ББМ и 61 артсистему: Генштаб порадовал результатами

Украинские защитники поразили также 2 РСЗО и 2 средства ПВО противника.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 июня, обезвредили 1270 вражеских солдат.

Как сообщает Генштаб в утреннем отчете, общие потери России в войне против Украины в живой силе уже достигли 534 360 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения, в частности:

танков - 8019 (+10);

боевых бронированных машин - 15398 (+15);

артиллерийских систем - 14195 (+61);

РСЗВ - 1108 (+2);

средства ПВО - 863 (+2);

самолетов - 359 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50);

крылатые ракеты - 2321 (+13);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44);

специальная техника - 2377 (+8).

Война в Украине - последние новости

Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках, рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Видео дня

В Силах обороны сообщили, что российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области.

Российские оккупационные войска продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке Украины, сообщает DeepState.

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