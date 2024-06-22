Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления.

К вечеру 22 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта в Украине возросло до 121. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

"Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Уведомляя о ситуации на Харьковщине, в Генштабе заявили, что дважды россияне пытались атаковать в районе Волчанска, одно штурмовое действие украинские воины отбили, еще один бой - продолжается.

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На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 14 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время там продолжаются еще три боестолкновения.

Восемь атак противника не имели успеха вблизи населенных пунктов Терны и Невское на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Григорьевки и Нового. Три атаки украинские воины отбили, одна - еще продолжается.

Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 38 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 27 штурмов агрессора, еще 11 вражеских атак - продолжаются.

Также продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до 14, из которых восемь отбиты и шесть еще идут.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - сообщили в ВСУ.

Напомним, спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, заявил, что что общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед:

"В нашей зоне ответственности за минувшие сутки боестолкновений не произошло вообще и по состоянию на утро, прямых атак российских войск не происходило. В то же время враг нанес 21 авиационный удар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершил 311 обстрелов в сторону наших позиций".

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