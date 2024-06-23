На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий - количество боестолкновений там возросло до 44.

Российские оккупационные войска продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся южнее Ольшан (Харьковская область, – ред.), возле Новопокровского, Северного и Константиновки (Донецкая область, – ред.)", – говорится в сообщении.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 22 июня сообщили, что с начала суток зафиксировано 133 боевых столкновения с противником.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение по состоянию на 22:00 продолжалось. По предварительной информации, с начала суток потери врага там составили 64 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожено две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражено 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил 15 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отбили все атаки врага.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили десять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздоловки, Спорного и Выемки. Девять атак для врага завершились безуспешно, продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Четыре попытки врага приблизиться к нашим позициям возле Григорьевки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу. По состоянию на 22:00 продолжался бой вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток российских оккупантов вклиниться в наши оборонительные позиции увеличилось до 15. При поддержке авиации противник атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. 11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отбили, четыре боестолкновения еще продолжались.

"На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 44. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Новопокровска и Карловки. Нашими воинами отражено 32 вражеские атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются. Предварительные потери агрессора составили 319 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Потери уточняются", – добавили в Генштабе.

В то же время на Кураховском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

На Приднепровском направлении шесть штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено. На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Отмечается, что оккупанты по территории Украины пять ракетных с применением 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов, также задействовали 544 дроны-камикадзе. Также враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, пункт управления противника, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭБ и одну РЛС.

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики ударили по Харькову. В частности, враг попал в жилой дом. Уже известно о 54 пострадавших в результате российской атаки. Три человека погибли.

Между тем в ОСГВ "Хортица" заявили, что российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области. Причиной этого стала потеря их боеспособности.

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