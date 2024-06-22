Враг не может продвигаться дальше, но это не значит, что можно полностью "выдохнуть", отметил Повх.

Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед, рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

"В нашей зоне ответственности за минувшие сутки боестолкновений не произошло вообще и по состоянию на утро, прямых атак российских войск не происходило. В то же время враг нанес 21 авиационный удар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершил 311 обстрелов в сторону наших позиций", – акцентировал Повх в эфире телемарафона.

Спикер ОТГВ "Харьков" отметил, что за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении 63 оккупанта убитыми и ранеными. Также у врага было уничтожено и повреждено два танка, 4 автомобиля и одну единицу спецтехники. Кроме того, Силы обороны уничтожили 18 укрытий врага и один пункт управления БПЛА.

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Повх отметил, что динамика боевых столкновений на Харьковском направлении меняется от суток к суткам, и российские оккупанты прекращают интенсивность своих действия исключительно из-за потери боеспособности отдельных подразделений.

"На нашем направлении это происходит крайне часто. Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска. А также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ. Они перебрасываются из стратегической глубины российской территории", – подчеркнул представитель ОТГВ "Харьков".

Он добавил, что российские оккупанты пытаются усилить свою группировку войск на Харьковском направлении, перебрасывая силы как с оккупированной Херсонщины, так и с других направлений.

"Но у них это крайне плохо получается. Поскольку возможности нашей артиллерии и других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Следовательно, сейчас существует определенный паритет в огневом поражении и наша артиллерия работает в полную силу", – говорит Повх.

Представитель ОТГВ "Харьков" отметил, что за сутки российская группировка теряет на Харьковском направлении по несколько танков и бронированных машин, поэтому в районе Волчанска оккупанты вынуждены использовать наземную тяжелую технику только фрагментарно. Кроме того, там, где под Волчанском российские оккупанты пытаются инженерно улучшить оборудование своих позиций, делать окопы и фортификации, украинские защитники отрабатывают FPV-дронами и огнем артиллерии. Спецтехника врага постоянно уничтожается.

На уточняющий вопрос о российском анклаве, который заблокирован украинскими Силами обороны на одном из участков в Волчанске, он ответил, что пока эту ситуацию не комментируют.

"Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен", – сказал Повх.

Подытоживая, спикер ОТГВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше.

"Безусловно, выдыхать мы будем после нашей победы", – констатировал он.

Ситуация на фронте: новости из Харьковской области

В оперативной сводке о ситуации на фронте по состоянию на 19:00 Генштаб ВСУ информировал, что общее количество боевых столкновений увеличилось до 121.

Горячее всего сейчас на Покровском направлении. В то же время Харьковщина продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории Российской Федерации.

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российские оккупанты пытаются вывести часть подразделений из района Волчанска из-за потери их боеспособности.

Ранее Волошин отмечал, что россияне "завязли" на Харьковщине и несут там огромные потери. По его словам, захватчики на севере Харьковской области проводят безуспешные действия и пытаются продвинуться вперед, чтобы создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону". Однако украинские воины их там остановили, ситуация взята под контроль.

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