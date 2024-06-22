Общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. Он теряет свой личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед, рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.
"В нашей зоне ответственности за минувшие сутки боестолкновений не произошло вообще и по состоянию на утро, прямых атак российских войск не происходило. В то же время враг нанес 21 авиационный удар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершил 311 обстрелов в сторону наших позиций", – акцентировал Повх в эфире телемарафона.
Спикер ОТГВ "Харьков" отметил, что за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении 63 оккупанта убитыми и ранеными. Также у врага было уничтожено и повреждено два танка, 4 автомобиля и одну единицу спецтехники. Кроме того, Силы обороны уничтожили 18 укрытий врага и один пункт управления БПЛА.
Повх отметил, что динамика боевых столкновений на Харьковском направлении меняется от суток к суткам, и российские оккупанты прекращают интенсивность своих действия исключительно из-за потери боеспособности отдельных подразделений.
"На нашем направлении это происходит крайне часто. Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска. А также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ. Они перебрасываются из стратегической глубины российской территории", – подчеркнул представитель ОТГВ "Харьков".
Он добавил, что российские оккупанты пытаются усилить свою группировку войск на Харьковском направлении, перебрасывая силы как с оккупированной Херсонщины, так и с других направлений.
"Но у них это крайне плохо получается. Поскольку возможности нашей артиллерии и других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Следовательно, сейчас существует определенный паритет в огневом поражении и наша артиллерия работает в полную силу", – говорит Повх.
Представитель ОТГВ "Харьков" отметил, что за сутки российская группировка теряет на Харьковском направлении по несколько танков и бронированных машин, поэтому в районе Волчанска оккупанты вынуждены использовать наземную тяжелую технику только фрагментарно. Кроме того, там, где под Волчанском российские оккупанты пытаются инженерно улучшить оборудование своих позиций, делать окопы и фортификации, украинские защитники отрабатывают FPV-дронами и огнем артиллерии. Спецтехника врага постоянно уничтожается.
На уточняющий вопрос о российском анклаве, который заблокирован украинскими Силами обороны на одном из участков в Волчанске, он ответил, что пока эту ситуацию не комментируют.
"Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен", – сказал Повх.
Подытоживая, спикер ОТГВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше.
"Безусловно, выдыхать мы будем после нашей победы", – констатировал он.
Ситуация на фронте: новости из Харьковской области
В оперативной сводке о ситуации на фронте по состоянию на 19:00 Генштаб ВСУ информировал, что общее количество боевых столкновений увеличилось до 121.
Горячее всего сейчас на Покровском направлении. В то же время Харьковщина продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории Российской Федерации.
Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российские оккупанты пытаются вывести часть подразделений из района Волчанска из-за потери их боеспособности.
Ранее Волошин отмечал, что россияне "завязли" на Харьковщине и несут там огромные потери. По его словам, захватчики на севере Харьковской области проводят безуспешные действия и пытаются продвинуться вперед, чтобы создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону". Однако украинские воины их там остановили, ситуация взята под контроль.