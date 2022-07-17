"Демилитаризация" россиян продолжается.

Еще два военных объекта российских оккупантов были уничтожены в субботу, 16 июля.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, оба объекта - склад и минибаза - расположены на Донбассе.

"Демилитаризация орды, 16.07.22. Скарговка, Луганская область. Минус БК (боекомплект - УНИАН). Чистяковое (Торез), Донецкая область. Минус минибаза оккупантов", - сообщил он.

Отметим, Чистяковое в Горловском районе Донецкой области находится под оккупацией с июля 2014 года.

Скарговка входит в Рубежанскую городскую общину, ее центр временно оккупирован с 12 мая текущего года.

Напомним, накануне стало известно о поражении склада боеприпасов в Кадиевке (бывший Стаханов), Луганская область. Детонация длилась два часа после попадания.

Также ранее Арестович сообщил о трех "больших накрытиях" вражеских позиций и анонсировал новые удары: "Пошла работа. Первых три больших накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Намного больше".

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