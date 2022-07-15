Военная база оккупантов уничтожена в Новой Каховке Херсонской области.

Украинские защитники уничтожили в течение 14 июля еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге.

Об этом в Telegram заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

ВСУ провели успешные атаки в Николаевской и Херсонской области.

"За Винницу! Новая Каховка. Минус база. Снигиревский район, Николаевщина. Минус БК. Баштанский район, Николаевщина. Минус БК. Раденск, Херсонщина. Минус БК", - сообщил Братчук.

Кроме того, официальный представитель Одесской ОВА заявил о новых "прилетах" в Новой Маячке в Херсонской области. Об этом информируют и региональные Telegram-каналы.

По словам местных, ракета попала в санаторий, где находились российские оккупанты. В результате попадания здание загорелось.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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