Минус БК, техника и уничтоженный личный состав, который не сразу откопали, поделился журналист Цаплиенко.

Украинские военные совершили успешную ракетную атаку из дальнобойных РСЗО HIMARS по позициям российских войск в Луганской области.

Видео выложил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

В результате удара уничтожен склад боеприпасов, оккупанты и вражеская техника

"Разбомблена база оккупантов во временно оккупированном Ирмино Луганской области. Минус БК, техника и уничтоженный личный состав, который не сразу откопали. Замечательная работа HIMARS", - поделился Цаплиенко.

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные остановили попытку врага завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. ВСУ плотным огнем остановили попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, в ближайшие 72 часа враг усилит обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. Таким образом, речь идет о том, что ВС РФ вышли из "оперативной паузы".

Утром, 16 июля, Генштаб подтвердил, что противник возобновил наступление на Углегорскую ТЭС. Боевые действия продолжаются.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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