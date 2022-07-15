Арестович сообщил об уничтожении вражеского склада боеприпасов и скоплений техники оккупантов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил локации позиций российских войск, по которым ночью ударили украинские защитники.

Подробности успешных ударов ВСУ он опубликовал в Telegram.

Так, Арестович сообщил следующее:

Дарьевка , Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники.

, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники. Новая Маячка , Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.

, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины. Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания.

"Санитарная обработка территории продолжается", – добавил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее Арестович сообщил о трех "крупных накрытия" и анонсировал новые удары:

"Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, 14 июля украинские защитники уничтожили еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге.

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