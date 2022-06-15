По словам российской солдата, внутри находились "полковники и генералы".

Вооруженные силы Украины ударили по штабу оккупантов на Харьковском направлении. Внутри находился высший офицерский состав — полковники и генералы.

Об этом удалось узнать из перехвата, который на своем YouTube-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Штаба нет! Разбило, на*уй. Мы, б*я, еле убегали. Мы со всеми [были]: полковники, генералы — все были ж там", — рассказал оккупант в разговоре со своей женой.

Далее солдат сообщил, что не знает, кому удалось уцелеть, так как быстро убежал из штаба. Теперь рашист вместе с другими членами своего подразделения прячется по подвалам от ВСУ.

Напомним, 13 июня в Национальной гвардии рассказали об ударе по штабу, складу с боеприпасами и технике оккупантов в Харьковской области. Выстрелы совершали артиллерийские подразделения, а нацгвардейцы корректировали огонь. Возможно, именно об этой атаке рассказывал оккупант в перехвате.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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