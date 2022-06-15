В результате обстрелов в области 7 человек получили ранения различной тяжести.

В Харьковской области на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты региона.

Как написал в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение суток российские войска не стреляли по Харькову, но открывали огонь по городам и селам области.

По его словам, российские снаряды спровоцировали в области пожары. В частности, в Харьковском районе случился лесной пожар. В Богодуховском районе загорелось административное здание одного из предприятий в Золочевской общине, россияне обстреляли ее ночью. Также горело предприятие в Изюмском районе.

Синегубов также сообщил, что в селах Чугуевского района вражеские боеприпасы повредили дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В результате обстрелов в области 7 человек получили ранения различной тяжести.

"На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Сейчас Вооруженные Силы Украины борются с оккупантами за Рубежное. Кроме того, ожесточенный бой происходит в районе Изюма. Наши защитники отражают атаки врага и наносят ему ощутимые потери", – подчеркнул Синегубов.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивал на содержании занятых рубежей.

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