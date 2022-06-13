Аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов на Харьковщине, а артиллеристы ВСУ нанесли по нему сокрушительный удар.

В Харьковской области уничтожен штаб, склад с боеприпасами и техникой оккупантов.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в социальной сети Facebook.

В частности, гвардейцы с помощью беспилотника обнаружили штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы противника.

Информация была передана артиллеристам ВСУ. Они успешно уничтожили цели. Гвардейцы также осуществляли корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы. В результате были уничтожены склад боеприпасов, МТЛБ, легковое авто - так называемый Z-мобиль, бронетехника противника, два армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект – сказано в сообщении.

Что известно о потерях врага на войне

С начала полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" не менее 32 тыс. 300 российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано около 150 захватчиков и сбит вражеский самолет.

Известно, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потери оккупационной армии России уже в июне могут превысить 40 тыс. убитых военных. Глава государства заявил, что Россия попытается бросить в бой против Украины слабо подготовленных срочников.

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