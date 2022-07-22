Также был нанесен удар по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

На территории временно оккупированной Херсонской области ВСУ уничтожили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов российских войск.

Об этом сообщило оперативное командование "Пивдень".

В частности, это произошло в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.

Также был нанесен удар по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Кроме этого, в ОК "Пивдень" сообщили, что в Черном море корабельная группировка врага продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях.

Как сообщал УНИАН, 17 июля стало известно, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб российских захватчиков и склад боеприпасов. Это произошло в Лазурном, где у моря оккупанты обустроили штаб, казармы и склад.

А 20 июля ВСУ уничтожили в Лазурном сверхсовременную русскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".

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