На территории временно оккупированной Херсонской области ВСУ уничтожили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов российских войск.
Об этом сообщило оперативное командование "Пивдень".
В частности, это произошло в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.
Также был нанесен удар по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.
Кроме этого, в ОК "Пивдень" сообщили, что в Черном море корабельная группировка врага продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях.
Как сообщал УНИАН, 17 июля стало известно, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб российских захватчиков и склад боеприпасов. Это произошло в Лазурном, где у моря оккупанты обустроили штаб, казармы и склад.
А 20 июля ВСУ уничтожили в Лазурном сверхсовременную русскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".