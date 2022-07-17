Также оккупанты потеряли ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

В оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 36 российских оккупантов, их танков, гаубицы и зенитно-ракетного комплекса.

Об этом речь идет в сводке о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 16 июля.

"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная. Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары, как способ демонстрации своего превосходства. Но совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет", - отмечается в заметке.

Отмечается, что в течение предыдущей ночи оккупантами было нанесено три ракетных удара.

"По Николаеву - в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский. Также реактивными системами залпового огня "Смерч" враг ударил ночью по Баштанке с направления Снигиревки. Большинство снарядов попала в комбикормовый завод, часть - в поле за населенным пунктом. Без потерь", - отметили в командовании.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привел к пожару на площади более 1 тыс. кв. м на деревообрабатывающем предприятии. Там один человек получил незначительные ранения.

"Ночной обстрел Никополя из "Градов" пришелся на промышленную инфраструктуру, три учреждения образования, пожарную часть, по станции переливания крови и частном доме. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Во время еще одного ночного обстрела 152-мм снаряды были направлены по Висунску: повреждены два частных здания, без человеческих потерь.

"Днем зафиксирован пролет в нашей зоне ответственности пяти крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря по центральным областям Украины. Три ракеты уничтожены, одна попала в поле, еще одна в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области", - напомнили в ОК "Юг".

Сообщается также, что продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать подразделения украинских войск на севере Херсонщины, но успеха не имел.

Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, оккупанты потеряли ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

"В целом, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, подтверждены потери противника в количестве 36 рашистов, двух танков Т-72, самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронированной и автомобильной техники, а также двух полевых складов боеприпасов, двух отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом на Херсонщине", - сообщили в Командовании.

Кроме того, отмечается, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с двух до одного большого десантного корабля, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталась в количестве два и 16, соответственно.

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