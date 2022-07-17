Штаб, казармы и склад боеприпасов российских оккупантов располагался в Лазурном у моря.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб российских захватчиков и склад боеприпасов.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в Лазурном у моря оккупанты обустроили штаб, казармы и склад, который просуществовал не долго.

В частности, сообщается, что со стороны Лазурного доносится "много взрывов"

"Предварительно известно, что там была база орков и после сильного взрыва скорее всего началась детонация боеприпаса", - заявляют в ВСУ.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ за 17 июля сообщается, что на Славянском и Бахмутском направлениях военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурм русских захватчиков.

На Южнобугском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригорьевка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и других. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе.

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