Это свидетельствует об их бесправии и не позволит идентифицировать в случае гибели.

Российские оккупанты у принудительно мобилизованных с временно оккупированных территорий Донбасса изымают личные документы.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00 Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В принудительно мобилизованных, которых свозят для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полном бесправии этого контингента и, якобы, должно остановить дезертирство", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что это не позволит идентифицировать указанных лиц в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава армии страны-оккупанта России.

Как сообщал УНИАН, боевики из "ЛДНР" признают, что Вооруженные Силы Украины развеяли миф о "непобедимой армии РФ".

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