Также было уничтожено четыре склада с боеприпасами врага.

Силы обороны Украины уничтожили четыре самолета, поразили четыре пункта управления и более чем 20 районов сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять беспилотников и крылатую ракету оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия, в частности поразили 4 пункты управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами", - добавили в Генштабе.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери оккупантов среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 в сутки).

Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, в том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.

Сегодня подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах восьми населенных пунктов.

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