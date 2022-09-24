От огня пострадали более 20 населенных пунктов.

Сегодня подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах восьми населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцевое, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка", - говорится в сообщении. Видео дня

Оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, это Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии.

На Сиверском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области, а также Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском - в районах Гоптовки, Стрелечьей, Ивашков, Александровки, Подолов, Купянска и Гороховатки.

На Краматорском направлении - это Пришиб, Яровая, Озерное, Дубрава, Райгородок и Северск; на Бахмутском - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцевое, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка; на Авдеевском - Авдеевка, Бердычи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов беспилотников, добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

Потери россиян в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).

Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, в том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются.

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