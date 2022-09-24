Сегодня подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах восьми населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.
"За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцевое, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка", - говорится в сообщении.Видео дня
Оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, это Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Пруд, Южное, Малые Щербаки.
В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На других направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии.
На Сиверском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области, а также Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском - в районах Гоптовки, Стрелечьей, Ивашков, Александровки, Подолов, Купянска и Гороховатки.
На Краматорском направлении - это Пришиб, Яровая, Озерное, Дубрава, Райгородок и Северск; на Бахмутском - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцевое, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка; на Авдеевском - Авдеевка, Бердычи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.
На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов беспилотников, добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.
Потери россиян в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).
Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, в том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.
В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются.