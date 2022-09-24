Украинской авиацией нанесено три удара по врагу, ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач.

Сегодня Вооруженные Силы Украины атаковали расположенное в Херсоне сосредоточение вражеской техники и нанесли удары по пунктам управления оккупантов в других местах.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию по состоянию на 13:00. Отмечается, что украинской авиацией нанесено три удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач.

"Опять закреплено огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, готовящиеся к переправе, в альтернативный способ существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения. В самом Херсоне атакован район сосредоточения вражеского вооружения и техники", - сказал Назаров. Видео дня

Он добавил, что в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями, еще один пункт управления поражен в Геническом районе.

Подтвержденные потери врага составляют: 14 военных, реактивная система залпового огня "Ураган", два зенитно-ракетных комплекса "Тор", склад боеприпасов в Золотой Балке. Остальные результаты доразведываются.

Контрнаступление ВСУ на юге

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Южном и восточном направлениях. Украинским военным удалось освободить почти всю Харьковскую область, а также часть Херсонской.

После провала на поле боя Кремль решил быстро провести референдумы на захваченных территориях с целью их аннексии и присоединения к России.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

Цивилизованные страны осудили намерения Кремля по аннексии украинских территорий. Отдельно, страны "Большой семерки", США и Европейского Союза пообещали ввести санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Сегодня СМИ сообщили, что Путин отказался отводить войска из Херсонской области, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.

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