Также защитники уничтожили десятки единиц военной техники РФ.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 19 января, ликвидировали еще 920 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня Россия потеряла на войне против Украины 374 520 солдат.

Кроме того, Силы обороны уничтожили многие вражеские техники, в том числе:

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танков ‒ 6167 (+20);

боевых бронированных машин ‒ 11445 (+35);

артиллерийских систем – 8854 (+19);

средства ПВО ‒ 654 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),

автомобильной техники и автоцистерн - 11831 (+37);

специальной техники - 1384 (+4).

В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), РСЗО (966), крылатых ракет (1818), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава и оружия врага, а также два пункта управления.

На Левобережье Херсонщины ВСУ пустили на лом вражескую РЛС "Каста", которая распознает цели на малых высотах.

Российские захватнические войска не прекращают активно штурмовать позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении.

Если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной Россией войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости для предотвращения экспансионистской автократии.

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