ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава и оружия врага, а также два пункта управления.

За прошедшие сутки, 18 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава и 2 пункта управления противника.

В то же время вражеские войска нанесли 2 ракетных и 81 авиационный удары, совершили 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"Авиационным ударам подверглись: Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Работино, Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в ведомстве.

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Как сообщили аналитики группы DeepState, по всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск. Имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя.

Российское конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского БПЛА Shahed под названием "Ястреб". Он имеет дальность полета 350 километров и боевую часть 800 килограмм.

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