Кроме того, сокращено количество воздушных операций до 20-30 вылетов в день.

ВСУ сократили число вылетов турецких ударных БПЛА Bayraktar на востоке страны из-за мощного российского ПВО.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны. Аналитики цитируют материал Foreign Policy, написанный со слов анонимных украинских официальных лиц и военных.

Сообщается, что украинские официальные лица все больше обеспокоены тем, что ударные беспилотники Grey Eagle, предоставленные США, также будут сбиты усиленной российской ПВО над Донбассом.

Кроме того, сокращено количество воздушных операций до 20-30 вылетов в день. ВСУ столкнулись с нехваткой самолетов для действующих пилотов.

"Российские силы, вероятно, отдают приоритет развертыванию средств ПВО на востоке Украины, чтобы свести на нет украинские операции и защитить артиллерийские системы, от которых российские силы зависят в наступлении. Однако украинская авиация и вооруженные беспилотники продолжают действовать в других местах, нанеся за последнюю неделю несколько успешных ударов по целям в Херсонской области", - комментируют аналитики из Института изучения войны.

Отмечается, что украинские силы не наносили удары по российской инфраструктуре в течение нескольких недель. Но удар по нефтебазе в Ростовской области, вероятно, является попыткой нарушить российскую логистику и снабжение топливом российских войск на востоке Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: