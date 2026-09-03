Замку 800 лет: определена самая красивая гостиница мира, где гостей встречают волкодавы

В свое время здесь останавливались, в частности, писатель Оскар Уайлд и представители семьи Гиннесов.

В глобальном рейтинге самых красивых отелей мира определился бесспорный лидер - и гостей здесь встречают прямо у ворот настоящие ирландские волкодавы.

Легендарный ирландский замок Эшфорд (Ashford Castle) завоевал звание самого красивого места для проживания на планете. Он возглавил рейтинг из 33 самых эффектных отелей мира, составленный изданием Time Out.

Эта сказочная усадьба площадью 350 акров имеет всё для роскошного отдыха: от частного кинотеатра до потайных садов. Полный обзор Ashford Castle можно прочитать в Time Out.

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Когда речь идет о самых впечатляющих отелях мира, это не просто красивые фотографии в рекламных буклетах, подчеркивают авторы. Эксперты Time Out лично побывали в каждом из объектов рейтинга - от побережья Калифорнии до джунглей Коста-Рики, отмечают авторы.

Именно этот реальный опыт помог Ashford Castle получить отдельное звание лучшего исторического отеля. Усадьба площадью 350 акров принимает знаменитых и влиятельных гостей ещё с 1228 года. В своё время здесь останавливались, в частности, писатель Оскар Уайльд и представители семьи Гиннесов.

Сегодня замок превращен в роскошный курорт, который после реставрации сохранил атмосферу аристократической резиденции. Внутри - настоящий лабиринт величественных коридоров, хрустальные люстры из Донегола и бассейн в спа-зоне, окруженный морскими ракушками.

Планировка замка настолько сложна и запутанна, что после заселения сотрудники лично провожают каждого гостя до его номера. Правда, в Time Out советуют все же запомнить дорогу обратно - она непременно пригодится позже.

Интерьеры спален отличаются насыщенными, смелыми цветами, а из окон большинства номеров открывается вид на озеро Лох-Корриб (Lough Corrib).

Особенно живописным замок становится осенью, когда над озером поднимается утренний туман, а листва на деревьях окрашивается в золотые оттенки.

Ирландскому замку пришлось выдержать серьезную конкуренцию за первое место, говорится в статье.

Второе место занял японский отель Hiramatsu Karuizawa Miyota, покоривший экспертов невероятными пейзажами префектуры Нагано. А вот звание отеля с самыми красивыми садами досталось флорентийскому Four Seasons.

Среди других победителей - мальтийский Phoenicia, отмеченный за лучший бассейн, а также лондонский 1 Hotel Mayfair и парижский Le Pavillon de la Reine.

В рейтинг попали и гораздо более необычные объекты. Среди них - подземный обзорный туннель в Южной Африке и экологический лодж в Коста-Рике, откуда открывается вид на один из всего лишь четырёх тропических фьордов в мире.

Впрочем, главная награда в этом году досталась именно Ashford Castle - месту, где восьмивековая история, роскошь и сказочная атмосфера позволяют гостям хотя бы ненадолго почувствовать себя настоящими аристократами.

Новости туризма

Напомним, Бангкок назвали лучшим городом мира для ночной жизни в 2026 году - столица Таиланда возглавила рейтинг. В ходе исследования было опрошено более 24 тысяч местных жителей в 150 городах мира. Люди ответили, в частности, насколько доступны по цене вечерние развлечения, а также ощущается ли город после наступления темноты оживленным, разнообразным и безопасным. Более 70% жителей Бангкока оценили ночную жизнь своего города как хорошую или превосходную.

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