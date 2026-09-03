Нацбанк резко ослабил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,94 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,67/44,70 грн/долл., а к евро – 51,94/51,96 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 сентября вырос на 7 копеек и составлял 44,92 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,47 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составил 52,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,48 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составил 52,10 гривни за евро. Продать же американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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