Фонд восстановления США и Украины профинансирует до конца года еще не менее двух проектов

В настоящее время фонд рассматривает возможности инвестирования в энергетическую инфраструктуру, телекоммуникации и важнейшие минералы.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления планирует до конца 2026 года профинансировать как минимум два новых проекта в Украине. Однако их количество может быть больше, сообщил УНИАН заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелыгин.

По его словам, один проект инвестиционный фонд уже профинансировал и реализовал. Речь идет об оборонной компании Sine Engineering, которая занимается разработкой радиотехнологических модулей для противодействия российским войскам.

Заместитель министра отметил, что для выполнения заявленных планов Американо-украинский инвестиционный фонд должен профинансировать еще как минимум два проекта до конца года.

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"Гарантировано, что до конца года будут профинансированы как минимум ещё два проекта. Честно говоря, я оптимистично настроен, что их будет больше", – сказал Перелигин.

По его словам, в настоящее время фонд рассматривает ряд проектов в нескольких стратегических сферах. Среди них – энергетическая инфраструктура, в частности добыча, телекоммуникации и критически важные минералы.

Всего на сегодняшний день в Инвестиционный фонд поступило около 300 проектов, из которых примерно 60% относятся к энергетике.

Соглашение о недрах Украины – главные новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, в соответствии с которым государства создают Инвестиционный фонд для восстановления Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается на условиях 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно от новых лицензий.

В прошлом году американская делегация совершила первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.

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