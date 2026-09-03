В Украине заметили редкий фиолетовый гриб: можно ли его есть (фото)

Особенно яркий цвет у молодых грибов, но с возрастом они теряют пигмент.

В лесах Украины грибники наткнулись на необычную находку – редкий гриб паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus). Соответствующее сообщение появилось в украинском фейсбук-сообществе "Грибы".

Автор поста не указала, в каком именно регионе нашла редкий гриб, но известно, что он достаточно широко распространен географически, хотя встречается нечасто.

Как пишет издание "Конкурент", плодовые тела паутинника могут быть довольно крупными: шляпка способна вырастать до 10–15 сантиметров в диаметре, а ножка – до 15 сантиметров в высоту. С возрастом яркий оттенок темнеет, переходя в буро-фиолетовые тона. Эксперты объясняют, что окраска имеет естественное химическое происхождение и связана с особым железосодержащим пигментом.

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Как рассказывают авторы публикации, гриб растет в хвойных, лиственных и смешанных лесах, образуя микоризу с деревьями – в частности, с сосной и дубом. Обычно он появляется в конце лета и осенью. Научные источники подтверждают, что этот вид встречается редко, поэтому его появление вызывает интерес у исследователей природы.

В издании отмечается, что информация об охраняемом статусе паутинника в Украине противоречива.

"В интернете можно встретить утверждения, что паутинник фиолетовый внесен в Красную книгу Украины. Однако в доступном официальном перечне видов Красной книги нет достаточно надежного подтверждения именно для Cortinarius violaceus", – говорится в публикации.

Нет единого мнения и относительно его пригодности для употребления в пищу. В различных справочниках гриб описывают по-разному: одни называют его съедобным, другие советуют воздержаться от употребления из-за сложности идентификации. Проблема заключается в том, что биологический род Cortinarius очень обширен, и среди его представителей есть ядовитые виды, которые могут быть похожи на съедобные.

Несмотря на это, паутинник фиолетовый считается одним из самых красивых грибов.

"В природе не так много грибов, которые имеют столь насыщенную фиолетовую окраску одновременно на шляпке, ножке и пластинках", – отмечают авторы.

Природа Украины

Как писал УНИАН, на Полесье именно сейчас созревает черноплодная рябина – ягода, привлекающая внимание благодаря темно-фиолетовым плодам с терпким вкусом. Ягода богата полифенолами и антоцианами, обладающими антиоксидантными свойствами, однако ученые пока не дают однозначных выводов относительно ее лечебного эффекта.

Также мы рассказывали, что в Украине реки переживают период аномального маловодья: уровень воды в Днестре и Дунае приблизился к историческим минимумам, что уже сказывается на водоснабжении, экосистемах и логистике. По словам гидролога Оксаны Коноваленко, Украина не превратится в полупустыню, но предположение, что воды всегда будет достаточно, ошибочно.

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