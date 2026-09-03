Речь идет о криптограмме шотландского писателя Томаса Уркхарта, состоящей из двух строк по 32 числа.

Новая модель искусственного интеллекта Claude Fable 5.1 от Anthropic смогла расшифровать загадку XVII столетия, над которой исследователи безуспешно работали на протяжении 373 лет. На решение шифра Cyphral Distich модели потребовалось всего 44 минуты, пишет The Chosun Daily.

Речь идет о криптограмме шотландского писателя Томаса Уркхарта, состоящей из двух строк, в каждой из которых по 32 числа. Загадка появилась в контексте его труда Logopandecteision, опубликованного в 1653 году, а в 1899-м о ней уже писали как о нерешенном шифре. Позднее Cyphral Distich вошел в топ-50 известных неразгаданных криптограмм.

В своем трактате автор рассуждал о вымышленном универсальном языке и оставил 32 пронумерованных пожелания. Оказалось, что числа в шифре не скрывали сложного математического алгоритма, а служили своеобразными указателями. Первое число указывает, какое слово нужно взять из первого пожелания, второе – из второго и т.д.

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В частности, если первым числом указано 8, нужно взять восьмое слово из первого пожелания. Если следом идет 66, то из второго пожелания берется 66-е слово. Так последовательно обрабатываются все 64 числа из двух строк шифра.

Расшифрованное послание оказалось молитвой за английского короля Карла II. В нем автор просит Бога поддержать монарха и сделать его верховным правителем страны.

O GOD UPHOLD KING CHARLS THE SECOND AND MAKE HIM THE SUPREME RULER OF THIS LAND

Текст идеально совпал с историческим контекстом: Томас Уркхарт был ярым сторонником монархии, сражался за короля во время гражданской войны, после поражения попал в Тауэр и даже в годы правления Кромвеля оставался верен династии Стюартов.

Ирония в том, что почти четыре века исследователи искали в шифре сложный криптографический алгоритм. В итоге разгадка оказалась инструкцией в духе "возьми нужное слово из нужного предложения".

Релиз Claude Fable 5.1 состоялся 1 сентября вместе с моделью Mythos 5.1. Они стали первыми моделями Anthropic со встроенной защитой в виде невидимых цифровых водяных знаков.

Ранее компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

Глава Nvidia считает, что бум ИИ превратит электриков и сантехников в новую элиту. Уже сегодня отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, хотя за такую работу предлагают очень хорошие зарплаты и не требуют университетского диплома.

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