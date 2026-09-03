Складной iPhone показали на видео за неделю до анонса: пользователи уже недовольны

Презентация первого iPhone c гибким экраном ожидается 9 сентября.

Популярный американский техноблогер Льюис Хилсентегер, более известный как Unbox Therapy, опубликовал видео, в котором, по его словам, показан прототип первого складного iPhone от Apple. Смартфон удалось получить через анонимный источник из Китая, пишет WION.

По словам Хилсентегер, этот источник уже несколько лет отправляет ему макеты будущих смартфонов Apple, и предыдущие подобные прототипы полностью совпадали с серийными моделями. Поэтому блогер уверен, что показанная раскладушка iPhone может быть очень близка к финальному устройству, которое Apple представит 9 сентября.

Как уже было известно, устройство выполнено в формате "книжки" и раскрывается аналогично большинству современных складных смартфонов. На внешней стороне установлен дополнительный экран, а сзади находится двойная основная камера.

Видео дня

По многочисленным утечкам, будущий смартфон получит внешний дисплей диагональю около 5,5 дюйма и внутренний экран примерно на 7,8 дюйма. В раскрытом состоянии устройство должно напоминать iPad Mini.

Показанный на видео iPhone имеет белый корпус с матовой поверхностью и глянцевым логотипом Apple. Сам корпус имеет необычную форму: два угла закруглены, а два других получили более закругленную форму. В верхнем левом углу расположена вырезанная область под селфи-камеру.

Видео с предполагаемым складным iPhone уже посмотрели 2 млн человек, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Многие пользователи обратили внимание на довольно заметную складку и массивный шарнир, которые портят впечатление от устройства.

Некоторые также отметили, что в сложенном состоянии телефон выглядит недостаточно высоким и не соответствует ожиданиям от первого складного iPhone, учитывая, сколько времени Apple потратила на разработку.

Презентация iPhone пройдет 9 сентября – помимо смартфонов, ожидаются смарт-часы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также AirPods 5. В то же время базовый iPhone 18, по слухам, перенесли на весну 2027 года.

Как УНИАН уже писал, разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2026 году. Например, iPad 12, новые Apple TV и HomePod.

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