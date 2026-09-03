В Киеве раздался звон, который горожане в последний раз слышали в 1240 году (видео)

Колокол Десятинной церкви навсегда замолк во время сожжения Киева татаро-монгольскими ордами.

В Киеве можно услышать звук восстановленного колокола, который горожане в последний раз слышали в декабре 1240 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, копия бронзового колокола, который был установлен на колокольне Десятинной церкви и разрушен монголо-татарами в 1240 году, была представлена возле Национального музея истории Украины.

В 30-х годах прошлого века оригинальный колокол был найден во время археологических исследований на месте, где стояла Десятинная церковь. Однако уцелело лишь 60% колокола. В частности, язык колокола был полностью утрачен.

Так, в наше время подлинный колокол исследовали с помощью современных методик, и в Нидерландах была изготовлена его копия.

А сегодня, 3 сентября, состоялась презентация копии колокола. Звук, который он издаёт, совпадает с оригинальным звучанием, которое киевляне в последний раз слышали в декабре 1240 года.

Исторические находки

Как сообщалось ранее, группа учеников частной школы Гордонстоун, в которой когда-то учился король Чарльз III, во время археологической экскурсии обнаружила на безлюдном шотландском острове остатки того, что считается средневековой церковью викингов.

Кроме того, в Чехии перед началом строительства шоссе был обнаружен впечатляющий клад. Из-под земли извлекли сотни золотых и серебряных монет, янтаря, ювелирных изделий и роскошной керамики из поселения, построенного во II веке до нашей эры.

Команда раскопок, возглавляемая Музеем Восточной Чехии в Градец-Кралове, провела несколько месяцев, каталогизируя это место, и заполнила артефактами около 22 тысяч мешков.

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