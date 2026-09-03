Польша на три месяца ограничит воздушное движение на границе с Украиной

Ограничения будут действовать с 10 сентября по 9 декабря.

В восточной части Польше на три месяца ограничат воздушное движение. Ограничения вводятся для более эффективной работы системы ПВО страны, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 10 сентября по 9 декабря. Зона будет охватывать пространство от уровня земли до высоты около 3 км. Она не распространяется на пассажирские самолеты, летающие на больших высотах.

"Обеспечение безопасности польского воздушного пространства является одним из приоритетов Оперативного командования Вооружённых сил Республики Польша. Внедряемые меры призваны обеспечить всем элементам системы противовоздушной обороны Республики Польша надлежащую свободу действий и возможность эффективно реагировать на потенциальные угрозы, одновременно сводя к минимуму влияние принимаемых мер на гражданскую авиацию и других пользователей воздушного пространства", - говорится в сообщении.

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В Оперативном командовании вооруженных сил Польши отметили, что все элементы системы ПВО в этой зоне получат надлежащую свободу действий и возможность эффективно реагировать на потенциальные угрозы. Самые строгие ограничения будут действовать в ночное время – тогда вводится полный запрет на полеты (кроме военных летательных аппаратов, а также взлетов и посадок из аэропорта Депултиче-Кролевске в районе Хелма).

Польша перехватила российский самолет-разведчик - что известно

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что 31 августа польские дежурные истребители поднялись в небо для перехвата российского разведывательного самолета у побережья страны.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что тогда был перехвачен самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который совершал полет над Балтийским морем. Перехват произошел примерно в 30 километрах к северу от города Лебы.

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