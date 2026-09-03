Минобороны не заказало ни одной новой 'Богданы' с начала года, - представитель завода

Скорее всего, заводу придётся приостановить работу и отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), производящий украинские пушки "Богдана", с начала года не получал новых заказов. Об этом сообщил представитель компании в интервью изданию "Оборонка".

Так, на вопрос журналиста, какие версии пушки – самоходные или прицепные – государство сейчас заказывает чаще всего, представитель компании ошеломил заявлением, что уже "9 месяцев государство вообще ничего не заказывает".

"Если мы не получим заказ в ближайшие месяцы, то придется останавливать производство, отправлять людей в неоплачиваемый отпуск и т. д. Даже если мы сейчас получим контракт, нам придется на несколько месяцев частично остановиться, потому что только полгода мы будем готовить компоненты для нового контракта", – рассказал представитель КЗТС.

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О причинах отсутствия заказов в компании ничего не сказали. Однако отметили, что сегодня на фронте требуется больше прицепных версий орудий, поскольку их проще замаскировать в условиях прозрачного поля боя.

Проблемы с финансированием обороны

Как писал УНИАН, в начале года сообщалось, что Минобороны Украины не заключило новых контрактов на поставку бронетехники, и армия пока получает машины по соглашениям 2025 года. Причиной паузы стали бюджетные ограничения, смена приоритетов в пользу дронов и неопределенность с финансированием со стороны ЕС.

Впоследствии, уже в августе, стало известно, что в государственном бюджете Украины не хватает средств даже для выплаты действующих зарплат военнослужащим до конца года. Депутат Василий Мокан пояснил, что проблема возникла еще в конце 2025 года, а поправки к бюджету не предусмотрели достаточного финансирования для армии или повышения зарплат. Новое руководство Минобороны уже подало запрос на дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны, которое может превысить триллион гривен.

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