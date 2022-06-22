Из телефонного разговора захватчиков, который перехватила СБУ, стало известно, что подразделения Западного военного округа РФ были вдребезги разбиты ВСУ, уцелели лишь те, кто отказался наступать на Украину.

Украинские защитники почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.

Об этом свидетельствует новая телефонный разговор захватчиков, которую перехватила СБУ.

Так, подразделения Западного военного округа РФ были вдребезги разбиты ВСУ, уцелели лишь те, кто отказался наступать на Украину.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает", - рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится на Харьковщине.

Как уточнили в СБУ, в Западный военный округ РФ входят, в том числе, Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.

"Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо". Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте", - заявили в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе вся линия обороны оккупантов прикрыта "живым щитом" гражданских.

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