Украина может стать ключевым поставщиком титана для Европы: названы перспективные регионы

Основные запасы сырья сосредоточены в трёх регионах Украины.

Украина – страна номер один в Европе по запасам титановых руд и имеет возможности наращивать их добычу. Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелигин.

"Украина с точки зрения критически важных минералов остается страной номер один в Европе по титановым рудам. У нас очень высокое качество титанового сырья. Мы можем продолжать его наращивать", – сказал он.

По словам Перелигина, основные месторождения титанового сырья сосредоточены в трех регионах Украины – Житомирской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Он отметил, что Украина имеет возможность развивать не только добычу сырья, но и его дальнейшую переработку. По его словам, это особенно важно с учетом потребностей европейского рынка.

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Заместитель министра обратил внимание на проблему недостаточной перерабатывающей базы в Европе для титановой отрасли и производства титановой химии. Именно поэтому украинское сырье может представлять дополнительную ценность для европейских производителей.

Он также подтвердил, что интерес к украинским критическим минералам проявляют не только американские компании.

"Интерес проявляют как американцы, так и Еврокомиссия и Европейский Союз", – добавил Перелыгин.

Справка УНИАН. Титан необходим для создания легких, чрезвычайно прочных и устойчивых к коррозии конструкций, которые используются в авиации, медицине и промышленности. Титан такой же прочный, как сталь, но значительно легче.

Разработка месторождений в Украине – главные новости

В январе 2026 года бывшая премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине впервые выбрали победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. По ее словам, пилотным проектом по разработке полезных ископаемых стало литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области.

Ранее Киев предоставил право на добычу лития из крупного государственного месторождения инвесторам, среди которых был миллиардер и друг президента США Дональда Трампа.

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