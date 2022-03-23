Оккупанты трижды сообщали, что взяли город, однако это не так.

ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

"Трижды оккупанты отчитались об "асвабаждении". Трижды солгали. Город держится. Город под контролем Украины. Скелет обороны подразделения 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Это не секрет, есть официальное уведомление и заявление от бригады", - сообщил Доник.

Он также рассказал, что по данным перехватов и пленных, потери врага под Рубежным, как минимум, батальон в живой силе. Технику уже никто не считает. Штурмы идут каждый день. "С 5 утра до темноты. Штурмуют три батальона двух бригад вместе со сводной артиллерийской группой при поддержке авиации", -сообщил волонтер.

Доник также отметил, что "кадыровцы приехали пописали там видосики, но не полезли. Зассали. Штурмуют россияне и наемники из "эленер".

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