ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник.
"Трижды оккупанты отчитались об "асвабаждении". Трижды солгали. Город держится. Город под контролем Украины. Скелет обороны подразделения 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Это не секрет, есть официальное уведомление и заявление от бригады", - сообщил Доник.
Он также рассказал, что по данным перехватов и пленных, потери врага под Рубежным, как минимум, батальон в живой силе. Технику уже никто не считает. Штурмы идут каждый день. "С 5 утра до темноты. Штурмуют три батальона двух бригад вместе со сводной артиллерийской группой при поддержке авиации", -сообщил волонтер.
Доник также отметил, что "кадыровцы приехали пописали там видосики, но не полезли. Зассали. Штурмуют россияне и наемники из "эленер".