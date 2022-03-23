"Русский мир" является смертью маленьких детишек, отметил глава Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Рубежном Луганской области вражеский снаряд попал в многоэтажку, три человека погибли, в частности, два ребенка.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Трагедия произошла вечером, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них - дети. Враг не останавливается и продолжает упрямо целить по мирным жителям. Сегодня в очередной раз мир узнает, что так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детишек", - цитирует Гайдая пресс-служба Луганской ОВА.

Он также отметил, что продолжается постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганшины.

"При этом в последние дни Россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизни многих", - подчеркнул Гайдай.

Он сообщил, что вчера вечером от огня врага произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном, также спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожары возникли в пяти жилых домах в Кременной и в трех - в Рубежном.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Сначала враг обстреливал военные объекты, а позже атаковали и мирные населенные пункты, в том числе - Рубежное.

По словам Сергея Гайдая, когда блицкриг в Рубежном у противника не получился, он начал делать то, что умеет - уничтожать город.

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