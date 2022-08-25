Вооруженные силы Украины вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Несмотря на нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 5 часов утра 25 августа в районе Антоновского моста прогремели взрывы.
Как сообщал УНИАН, в начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновском мосту и заявили о результаты попадания.
У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.
Потом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.
ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.