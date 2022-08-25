Оккупанты пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать этот мост.

Вооруженные силы Украины вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Несмотря на нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска пока не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 5 часов утра 25 августа в районе Антоновского моста прогремели взрывы.

Как сообщал УНИАН, в начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновском мосту и заявили о результаты попадания.

У российских оккупантов на Херсонщине за успешные удары ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

Потом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

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