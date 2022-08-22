В росСМИ уже успели отчитаться о работе системы ПВО.

Днем в понедельник, 22 августа, Антоновский мост в Херсонской области атаковали в очередной раз.

В ВСУ официально подтвердили новые удары по мосту.

"Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но понимая, что такую ​​конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, она требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов... Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем присутствии дистанционно", – заявила на брифинге спикер ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что врагу не удастся восстановить Антоновский мост.

Обновлено. Очецидцы сообщают, что после новых ударов один из пролетов моста обвалился, а обломки долетали до поселка Антоновка, расположенного неподалеку:

"Говорит, раз***ашили пополам. Моста уже нет… Он разлетелся на щепки… Осколки долетали аж до Антоновки".

По предварительным данным, было 8-10 "прилетов". Есть информация, что перед взрывом по мосту двигались 9 КАМАЗов с боеприпасами. Вероятно, детонация и горение, которые видно на фото с горящим мостом результат попадания по автомобилям.

На данный момент устанавливаются все подробности последствий ударов.

В росСМИ тем временем уже успели заявить, что это "сработала система ПВО".

Оккупанты утверждают, что "средства противовоздушной обороны в течение нескольких минут работали не менее 10 раз".

В начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновскому мосту и заявили о результатах попадания.

У российских оккупантов в Херсонской области из-за успешных ударов ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: