Удар был настолько мощным, что сдетонировали боеприпасы в российских военных КамАЗах.

Вооруженные силы Украины ударом по Антоновском мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят", - отметил он.

По его словам, удар был настолько мощным, что сдетонировали боеприпасы в российских военных КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции. Он также отметил, что как говорят свидетели, мост якобы окончательно развалился.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

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