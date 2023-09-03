Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. 660 человек.

В течение минувших суток украинские защитники и защитницы обезвредили еще около 600 российских захватчиков. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. 660 человек.

Также россияне потеряли за сутки 5 танков (всего 4 тыс. 476), 12 боевых бронированных машин (8 тыс. 649), 22 артиллерийские системы (5 тыс. 582), 3 реактивные системы залпового огня (739), 1 средство противовоздушной обороны (502), 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 тыс. 444), 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 тыс. 102) и 6 единиц спецтехники (841).

Не претерпело изменений за сутки количество уничтоженных украинскими военными самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 тыс. 447, а также корабли и катеров - 18.

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Сегодня Россия в очередной раз атаковала Украину дронами

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские террористические войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области "Шахедами", массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Противовоздушная оборона уничтожила 22 из 25 дронов "Shahed-136/131", которые враг запустил с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Однако, к сожалению, зафиксированы попадания в припортовую инфрастурктуру. Предварительно известно о двух пострадавших.

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