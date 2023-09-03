Предварительно известно о двух пострадавших в результате атаки на юг области.

Сегодня ночью российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ), сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области. Из них 22 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Вместе с тем Силы обороны юга Украины уточняют, что враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

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"К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Предварительно, известно о двух пострадавших гражданских.

Ночная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью российские террористические войска совершили очередную атаку беспилотниками на юг Одесской области. Враг запустил несколько волн ударных БПЛА. Местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны на юге области.

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