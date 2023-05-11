В частности, поражены 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Силы обороны Украины за текущие сутки уничтожили 7 беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов и поразили 8 вражеских пунктов управления.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая. Также отмечается, что украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важных цели противника", - говорится в сводке.

В свою очередь, россияне нанесли ракетные удары по городам Славянск, Константиновка и Запорожье, добавляют в Генштабе.

"В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов... Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что в результате российских обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения Украины. Также повреждены частные жилые дома, гражданская и административная инфраструктура.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, потери россиян в Украине вплотную приблизились к новой психологической отметке. Вчера, 10 мая, на нашей земле ликвидировали 610 врагов, и теперь общие потери противника составляют 196 тысяч 920 захватчиков.

Также, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 11 мая, Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков в районе Марьинки Донецкой области. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются ожесточенные бои, там враг совершил более 30 атак.

Вас также могут заинтересовать новости: